وزير التعليم: المعلمون سيحصلون على 75% من دخل دروس التقوية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطالب الفترة المقبلة لن يكون بحاجة إلى الذهاب للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق الدروس الخصوصية قانونيا إلى أجل غير مسمى ولكن في الواقع سيحدث التحايل عن هذا الأمر.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، أن المدرسين سيقومون بإعطاء الأولاد الدروس في المنزل وسيتم تناسي الإجراءات الاحترازية، معقبًا: "صاحب السنتر مش ماسك مسدس لأولياء الأمور ولا يلومون سوى أنفسهم".



ودعا وزير التربية والتعليم أولياء الأمور إلى رفض ذهاب أبنائهم للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن المعلمين سيحصلون على 75% من إجمالي دخل دروس التقوية التي ستنظمها الوزارة.



وفي وقت سابق، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



