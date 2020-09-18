ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة بعد ضم ألكانتارا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي حسم التعاقد مع البرتغالي ديجو جوتا لاعب فريق وولفرهامبتون، وذلك قبل انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الريدز للمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاس سبورتس" أن نادي ليفربول فتح باب المفاوضات مع وولفرهامبتون للحصول على خدمات "جوتا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الماضي.

وأوضح أن إدارة ليفربول أجرت اتصالات أيضا بـ خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب للإتفاق على الشروط الشخصية لضم "جوتا" هذا الصيف بعقد يمتد حتي عام 2025، مشيرًا إلي أن اللاعب البرتغالي يرحب بإرتداء قميص الريدز في الفترة المقبلة.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، حسم التعاقد مع ثاني صفقاته الصيفية بضم اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا بعقد طويل الأمد قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

كما سبق وتعاقد ليفربول مع كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أولمبياكوس اليوناني في أغسطس الماضي، وحال إتمام التعاقد مع جوتا سيكون الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف.

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ولفرهامبتون ليفربول حسم التعاقد جوتا

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