فايلر أول سويسري يتوج ببطولة الدوري المصري

أصبح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري المصري.





المدرب السويسري تولى تدريب الأهلي في شهر سبتمبر الماضي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي وقاد الأهلي في ٧٢ مباراة بالدوري المصري حيث حقق الفوز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٣ مباريات وتلقى الخسارة في مباراة واحدة.





وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.



