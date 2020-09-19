عمرو أديب يكشف حقيقة وجود مظاهرة في السويس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو تداولته القنوات المعادية لوقفة بها عشرات في السويس، منوها بأن هذا المشهد استمر 5 دقائق، معلقا: "إتقال فيه شتمتين ومشيوا".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العدد الموجود بالفيديو لا يزيد عن 10 أشخاص، معلقا: "دي متنفعش شرارة، ولا حتى عود كبريت"، منوها بأن خطتهم التجمع في شوارع جانبية وتصوير فيديو لهم، ونشره على "السوشيال ميديا".

وأضاف، "بكرة هيحاولوا في حاجة تانية، نفس اللي عملوه السنة اللي فاتت.. حرام عليكم احترموا عقلنا"، لافتا إلى أنه منذ 2013 ظهرت أكثر من 500 دعوة للخروج.

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كان الإعلامي أحمد موسى، أطلق هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"، للرد على الجماعة الإرهابية وفضحها في ظل محاولات ودعوات لهدم مصر.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان تستخدم السلاح ضد المواطنين وحرق الممتلكات وحكموا بقوة السلاح وبعد خلعهم قتلوا المصريين بالسلاح.

ونوه إلى الإخوان يدعون للتظاهر حتى تعود مشاهد القتل والسلاح في الشوارع، متابعا: "لنينسى الشعب المصري السلاح على كوبري 6 أكتوبر يوم 16 أغسطس 2013".

وعرض موسى لقطات لميليشيات الإخوان وهي تقتل المواطنين في بيوتهم وفي الشوارع مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسببت في انهيار تام في البلد.

وفي سياق متصل، قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استغلال اللجان الالكترونية للتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان لمقطع فيديو متداول لمجموعة من الصعايدة وهم يحملون السلاح هو تحريض من الجماعة للشعب على استخدام السلام ضد الدولة.

وأضاف عيد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن "هذه المقاطع المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا فيها تحريض مباشر ضد الدولة ولا يجب التعاون أو التهاون فيها، وهذه الجماعة في أضعف حالتها حاليًا وهذا السبب في الخلافات المنتشرة عبر وسائل الإعلام دليل كبير على حالة الضعف هذه".

وتابع الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، "هذه الجماعة ليس لديها عداء فقط لنظام الرئيس السيسي، ولكنها لديها حالة كره وشماتة في الشعب المصري نفسه، لأنها ترى أن الشعب لم يلفظ محمد مرسي ويطيحه من الرئاسة فقط، ولكنه عادى الإسلام لأنهم يعتبرون أن الجماعة هي الإسلام، وهو ما يفسر معادتهم لمصر والمصريين وكراهيتهم للوطن".

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