وزير التعليم: ليس هناك استبدال للمدرسة بنظام "الأون لاين"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ليس هناك استبدال للمدرسة بنظام "الأون لاين" لكون أن هناك الكثير من الطلاب ليس لديهم وسائل الإنترنت.



وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة إن أولياء الأمور مطلوب منها التأكد أن الطفل يسير على الجدول المقدم له وليس المذاكرة له.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن للمدارس الخاصة أن تستكمل الدراسة 5 أيام في الأسبوع تعليم مباشر، معقًبا: "الأصل في الأشياء أن الحضور في المدرسة 5 أيام.. ولكن الوزارة تقول أن في مدارس لديها كثافات عالية جدا وهنضطر نخليهم يحضروا على فترات عشان كورونا.. ده مش معناه حق مكتسب.. المدرسة اللي عندها مساحة وعدد طلاب قليل يبقى مفيش مشكلة والطلاب يحضروا 5 أيام".



وفي وقت سابق، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 20202021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتي الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

