خبير أمني: الإخوان ليس لهم أي وجود في الشارع المصري (فيديو)

قال اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على تصريحات وائل غنيم والذي واصل فيها فضح قطر ومخابراتها بأنها تقف وراء تمويل جماعة الإخوان بالمليارات للتخريب ضد مصر، إن "الشعب المصري أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وأصبح لا يصدق هذه الأكاذيب".



وأضاف "الطويل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "هذه الجماعات ليس لهم صقل خاصة أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في كل المجالات، وأصبح ليس لهم أي وجود على الأرض إلا من خلال منصاتهم الالكترونية التي يروجون فيها الإشاعات".



