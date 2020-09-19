خبير أمني: الإخوان ليس لهم أي وجود في الشارع المصري (فيديو)
السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
شيماء حسن
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قال اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على تصريحات وائل غنيم والذي واصل فيها فضح قطر ومخابراتها بأنها تقف وراء تمويل جماعة الإخوان بالمليارات للتخريب ضد مصر، إن "الشعب المصري أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وأصبح لا يصدق هذه الأكاذيب".
وأضاف "الطويل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "هذه الجماعات ليس لهم صقل خاصة أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في كل المجالات، وأصبح ليس لهم أي وجود على الأرض إلا من خلال منصاتهم الالكترونية التي يروجون فيها الإشاعات".
وأضاف "الطويل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "هذه الجماعات ليس لهم صقل خاصة أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في كل المجالات، وأصبح ليس لهم أي وجود على الأرض إلا من خلال منصاتهم الالكترونية التي يروجون فيها الإشاعات".
وائل غنيم يواصل فضح تركيا
وكان وائل غنيم، واصل فضحه للدولة التركية، واصفًا دعوات الإرهابي محمد علي للتظاهر باللعبة، مشيرًا إلى أنه وكل من معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور وعبد الله الشريف وشباب الإخوان العاملين في شبكة رصد ينفذون أجندة المخابرات القطرية.
وقال "غنيم" في مقطع فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: شباب الإخوان العاملين في شبكة رصد بيأخذوا فلوس علشان يطلعوا مساوئ البلد، وأي مصري شغال في قناة الجزيرة هو خائن لبلده، وهؤلاء المذيعين يتقاضون المليارات من قطر للتحريض على الدولة المصرية.
وكان فجر وائل غنيم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن قطر عرضت عليه ١٠٠ ألف دولار في ٢٠١١ ليلقي كلمة عبر احدى الجامعات.
وفي سياق ماصل انتقد غنيم، المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "أنا بحبك يا محمد، لكن شايفك مش بتحب البلد، أنا عارف إن محمد هيتفرج على الفيديو ده وهيضحك، حتى لما بشتمه بيقول أنا بتفرج على فيديوهاتك".
وتابع "غنيم"، خلال فيديو أذيع على فضائية "اكسترا نيوز"، "محمد علي هيكون راجل دمه خفيف، لو بطل يفتي في اللي مش فهمه، ده بيطالب بالتخلص من كل الفاسدين دون تحديد أحد، طب مين الفاسدين يقول كل المسؤولين، عايز يتخلص من كل المسؤولين، طب مين اللي هيمسك البلد،..نجيب قطر تمسك الحكم في مصر، ولا نجيب كام واحد من الإخوان اللي نفسهم في خليفة تركي يمسكوا البلد، ويعملوا مصر ولاية عثمانية"
وأضاف: "انت يا محمد راجل تعليمك بسيط، عايز تسمك أجندة التعليم، وبتشرح للناس إنك عندك حلول للمشاكل البلد، الله يخربيتك يا محمد".
وكان وائل غنيم، واصل فضحه للدولة التركية، واصفًا دعوات الإرهابي محمد علي للتظاهر باللعبة، مشيرًا إلى أنه وكل من معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور وعبد الله الشريف وشباب الإخوان العاملين في شبكة رصد ينفذون أجندة المخابرات القطرية.
وقال "غنيم" في مقطع فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: شباب الإخوان العاملين في شبكة رصد بيأخذوا فلوس علشان يطلعوا مساوئ البلد، وأي مصري شغال في قناة الجزيرة هو خائن لبلده، وهؤلاء المذيعين يتقاضون المليارات من قطر للتحريض على الدولة المصرية.
وكان فجر وائل غنيم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن قطر عرضت عليه ١٠٠ ألف دولار في ٢٠١١ ليلقي كلمة عبر احدى الجامعات.
وفي سياق ماصل انتقد غنيم، المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "أنا بحبك يا محمد، لكن شايفك مش بتحب البلد، أنا عارف إن محمد هيتفرج على الفيديو ده وهيضحك، حتى لما بشتمه بيقول أنا بتفرج على فيديوهاتك".
وتابع "غنيم"، خلال فيديو أذيع على فضائية "اكسترا نيوز"، "محمد علي هيكون راجل دمه خفيف، لو بطل يفتي في اللي مش فهمه، ده بيطالب بالتخلص من كل الفاسدين دون تحديد أحد، طب مين الفاسدين يقول كل المسؤولين، عايز يتخلص من كل المسؤولين، طب مين اللي هيمسك البلد،..نجيب قطر تمسك الحكم في مصر، ولا نجيب كام واحد من الإخوان اللي نفسهم في خليفة تركي يمسكوا البلد، ويعملوا مصر ولاية عثمانية"
وأضاف: "انت يا محمد راجل تعليمك بسيط، عايز تسمك أجندة التعليم، وبتشرح للناس إنك عندك حلول للمشاكل البلد، الله يخربيتك يا محمد".
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