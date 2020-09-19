وزير التعليم: نسعى لتأهيل جيل من الطلاب يستخدم التكنولوجيا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العالم كله يتجه نحو التكنولوجيا في كافة المجالات؛ ولذلك من الصعب إنشاء جيل جديد غير قادر على التعامل مع أدوات العصر، معلقا: "نظام الأون لاين مش بدعة نحن اخترعناها،و الأدوات القديمة ما زالت موجودة من مدرسين وفصول".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة أن الهدف من النظام الجديد زيادة المصادر المتاحة، متابعًا: "نسعى لتأهيل جيل جديد من الطلاب يستخدم التكنولوجيا والأدوات الحديثة".



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نظام "الأون لاين" إضافة ضخمة للغاية ويكلف الدولة المصرية أموال كثيرة؛ كما أنه يعلم الطلاب بشكل أفضل بمعنى أن مستوى جودة التعليم يرتفع، معقبًا: "إضافة ضخمة بعيدة عن الـ كورونا".



ونوه بأنه يجب أن يتعلم الأولاد فكرة البحث، والتفكير النقدي ليكون قادر على حل المشاكل، متابعًا: " نحن كنا نخرج أجيال تنفذ وصعب تبتكر لأنه لم يطلب منهم ذلك".



وفي وقت سابق، أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 20202021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتي الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

