"الصحة": إجراء نصف مليون جراحة بتكلفة تخطت الـ5 مليارات جنيه

قال أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا الصحة، إن إجمالي العمليات التي أجريت ضمن المبادرة الرئاسية "قوائم الانتظار" يزيد عن 500 ألف عملية جراحية بتكلفة تخطت الـ5 مليارات جنيه.



وأضاف "سامي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة إن هذه المبادرة هي مشروع رئاسي بدأ في عام 2017 لتخفيف المعاناة عن المرضي وعدم تحملهم أي أعباء مالية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.



وأشار معاون وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا الصحة، إلى أنه تم رصد 17 ألف و888 عملية على قوائم الانتظار قبل بدء المبادرة، موضحًا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية على موقع وزارة الصحة تتيح للمرضى التسجيل فيها بالإضافة إلى الخط الساخن 15300 التي يتم من خلال استقبال استفسارات وبيانات المواطنين بهذه المبادرة.



وأكد، أنه هذه المبادرة تهدف إلى القضاء على قوائم الانتظار وذلك من خلال العمل على تطوير هذه المبادرة بشكل مستمر، لافتًا على أن معظم الشكاوى بالخط الساخن تتعلق باستفسارات حول طرق صدور القرار للاستفادة من المبادرة.



وفي ذات السياق قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار، إن إجمالي الحالات المسجلة على منظومة قوائم الانتظار كان 624 ألفا 650 حالة، والحالات التي تم الانتهاء من إجراء جراحات لها 501 ألف و689 حالة، وتم تحويل 26 ألفا و239 للعلاج الدوائي.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعمل بأسلوب علمي لتقدم الدعم لمحافظات الصعيد التي تحظى بأولوية في المبادرة، وتهتم بالتنسيق مع المبادرات مثل المسح السمعي والكشف المبكر لأورام الثدي، والمحاولة للوصول لأقصى استيعاب للمستشفيات للمشاركة في المبادرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا.



وأكد المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار، أن المريض لا يتحمل أي أعباء مالية أو إدارية، موضحًا أن هناك 371 مستشفى تشارك في المبادرة على مستوى الجمهورية، بينهم 11 مخصصة لعزل مصابي كورونا.

