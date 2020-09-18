سمية الخشاب تشعل "إنستجرام" بالرقص على أغنية "لغبطيطا"

Advertisements

شاركت سمية الخشاب، فيديو لها وهي بحمام السباحة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الخشاب" وهي ترقص على أغنية "لغبطيطا" للمطرب الشعبي حسن شاكوش، وكانت بميك أب هادئ وشعر ملموم،ونظارة شمس.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الفنائية كيب أغنية "عربية أنا"، والتي قامت بتصوريها في سوريا وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".