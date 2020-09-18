الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلن وزير التعليم العالي عن موعد ابتداء المرحلة الثالثة، والتي تتضمن الطلاب المتأخرين عن تنسيق المراحل السابقة، والطلبة والطالبات الذين أدوا في امتحانات الدور الثاني، على أن يتم إرسال الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بداية من الموافق 17 من شهر سبتمبر لعام 2020 وحتى الموافق 21 من شهر سبتمبر 2020،كما أوضح الوزير أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات المنتفعين من المرحلة الثالثة 189856 طالبة وطالب.









تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2020





عقب الإعلان عن ظهور نتيجة الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وعقب إعلان ظهور نتيجة الحد من الاغتراب والتي قد انتهت في يوم أمس الموافق 16من شهر سبتمبر الحالي، وقد صرحت وزارة التعليم العالي عن بدء موعد إجراء تلك المرحلة سيبدأ من اليوم الموافق 17/9/2020 على أن يتم قفل باب التنسيق في21/9/2020.





كما أوضحت أن معامل التنسيق مفتوحة بداية من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا في خلال المدة المحددة، وأشارت الوزارة على إتاحة موقع التنسيق طوال 24 ساعة على مدار الخمسة أيام، وذلك لتسجيل الرغبات أو التعديل عليها وذلك حتى انتهاء التسجيل في الموافق 21/9/2020.









الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثالثة





قررت الوزارة أن الحد الأدنى للتقديم لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب وطالبات الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي بمعدل 50% وبجموع بلغ 205 درجة.









خطوات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020





من هنا". فتح موقع بوابة الخدمات الإلكترونية "

إدراج رقم جلوس الطالب.

إدراج كود الطالب.

كتابة الرغبات المتاحة أمام الطالب بالترتيب.

ثم تم التسجيل.

طباعة ورقة الرغبات عند الاحتياج إليها.









نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020





عند التصريح عن نتيجة التنسيق يمكن للطالب معرفة النتيجة من خلال الموقع من خلال الخطوات الآتية:





فتح موقع التنسيق الإلكتروني.

إدراج رقم جلوس.