هيونداي RB 2021 افضل وأقوى.. تعرف على السعر

نستعرض معكم الجديد دائما في عالم السيارات حيث نتحدث اليوم عن سيارة من أفضل العلامات التجارية على الإطلاق وهي هيونداي RB 2021 السيارة الأفضل في فئتها على الإطلاق حيث مر على إطلاقها في الأسواق المصرية قرابة الشهر لتسجل أعلى نسب مبيعات في فئتها بالمقارنة مع العلامات التجارية الأخرى المنافسة ولكن هل تستمر على القمة أم تهبط كما هو الحال مع جميع العلامات التجارية.









أسعار RB 2021





أعلنت اليوم مجموعة “جي بي غبور وتو” الوكيل الحصري لسيارات هيونداي الكورية فى مصر عن الأسعار الجديدة للسيارة الرائعة من هيونداي ” أكسنت أر بي” الجديدة كليًا والمختلفة عن مثيلتها التي تم إصدارها عام 2012 وقد شهدت الأسعار ارتفاع طفيف خلال الفترة الماضية بمقدار ألف جنيه عن السعر المعتاد لها الذي صاحبها في بداية إطلاقها ليبلغ سعرها في الوقت الحالي للفئة الأولى منها 205,900 جنيه، والفئة الثانية 215,900 جنيه، و الفئة الثالثة 220,900 جنيه.





وتأتي السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانات المتميزة للغاية وهي كالتالي.





السيارة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات .

السيارة مزودة بإطارات من قياس 15 بوصة للفئة العادية وإطارات من قياس 16 بوصة للفئة الرياضية منها .

السيارة مزودة بكافة أنظمة الأمان والتعليق وأيضا ، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

السيارة مزودة بمصابيح ليد أمامية لرؤية ليلية رائعة واسعة المدى.

السيارة تأتي بشاشة أمامية وسطية قابلة للمس بقياس 5.3 بوصة.

السيارة تأتي بنظام تكييف متميز و منفصل للمقصورة الخلفية.