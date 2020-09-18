المنافسة تشتعل .. ريملي تقدم هاتف Realme 7i بسعر خرافي

أعلنت شركة Realme ، اليوم الخميس ، عن هاتفها الذكي الجديد Realme 7i ، والذي يأتي لينضم إلى سلسلة Realme 7 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من شهر سبتمبر بهاتفين: ((ريلمي 7) Realme 7، و(ريلمي 7 برو) Realme 7 Pro.









هاتف Realme 7i





يشتمل Realme 7i الجديد على معالج Snapdragon 662 ثماني النوى من Qualcomm ، بينما يحتوي Realme 7 على معالج Helio G95 من شركة MediaTek.





يقدم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD + مقارنة بدقة FHD + في Realme 7 ، وهي تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.





ويختلف هاتف Realme 7i عن هاتف Realme 7 أيضًا في أن حساس البصمة في الأخير يأتي في زر جانبي، في حين أن مكانه في الأول يقع على ظهره الجهاز. ويحتوي الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا بدلًا من 30 واطًا في هاتف Realme 7.





يوفر Realme 7i 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي ، مع إمكانية التوسع من خلال بطاقات ذاكرة microSD الخارجية. برمجيًا ، يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Realme UI القائمة على نظام التشغيل Android 10 من Google.





يتوفر Realme 7i بلونين: الأخضر والأزرق ، بسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا. ولكن يمكن للمشترين الأوائل الحصول عليه مقابل 205 دولارًا أمريكيًا. وستبدأ المبيعات غدًا ، الجمعة ، عبر Realme Indonesia. لا توجد معلومات حول موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية.





بالإضافة إلى هاتف Realme 7i ، أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتف Realme 7 في إندونيسيا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ، كما أنها تدعم تقنية NFC متعددة الوظائف (المجال القريب) Communication) وهي ميزة غير متوفرة في الإصدار المعلن مسبقًا.





يتوفر Realme 7 في إندونيسيا بسعر يعادل 270 دولارًا ، لكنه سيكون متاحًا للمشترين الأوائل بسعر 260 دولارًا لفترة محددة. يمكن شراؤها من يوم الجمعة من خلال الموقع.



