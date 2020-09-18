المنافسة تشتعل .. ريملي تقدم هاتف Realme 7i بسعر خرافي
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:30 م
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المنافسة تشتعل .. ريملي تقدم هاتف Realme 7i بسعر خرافي
أعلنت شركة Realme ، اليوم الخميس ، عن هاتفها الذكي الجديد Realme 7i ، والذي يأتي لينضم إلى سلسلة Realme 7 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من شهر سبتمبر بهاتفين: ((ريلمي 7) Realme 7، و(ريلمي 7 برو) Realme 7 Pro.
هاتف Realme 7i
يشتمل Realme 7i الجديد على معالج Snapdragon 662 ثماني النوى من Qualcomm ، بينما يحتوي Realme 7 على معالج Helio G95 من شركة MediaTek.
يقدم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD + مقارنة بدقة FHD + في Realme 7 ، وهي تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
ويختلف هاتف Realme 7i عن هاتف Realme 7 أيضًا في أن حساس البصمة في الأخير يأتي في زر جانبي، في حين أن مكانه في الأول يقع على ظهره الجهاز. ويحتوي الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا بدلًا من 30 واطًا في هاتف Realme 7.
يوفر Realme 7i 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي ، مع إمكانية التوسع من خلال بطاقات ذاكرة microSD الخارجية. برمجيًا ، يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Realme UI القائمة على نظام التشغيل Android 10 من Google.
يتوفر Realme 7i بلونين: الأخضر والأزرق ، بسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا. ولكن يمكن للمشترين الأوائل الحصول عليه مقابل 205 دولارًا أمريكيًا. وستبدأ المبيعات غدًا ، الجمعة ، عبر Realme Indonesia. لا توجد معلومات حول موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى هاتف Realme 7i ، أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتف Realme 7 في إندونيسيا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ، كما أنها تدعم تقنية NFC متعددة الوظائف (المجال القريب) Communication) وهي ميزة غير متوفرة في الإصدار المعلن مسبقًا.
يتوفر Realme 7 في إندونيسيا بسعر يعادل 270 دولارًا ، لكنه سيكون متاحًا للمشترين الأوائل بسعر 260 دولارًا لفترة محددة. يمكن شراؤها من يوم الجمعة من خلال الموقع.
يختلف الهاتفان أيضًا في التصميم ، وهذا يشمل ترتيب الكاميرات الخلفية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية ، و 8 ميجابكسل في الثانية للتصوير فائق العرض ، و 2 ميجابكسل للثالثة ، ونفس الدقة للرابع. مخصص للتصوير العميق. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية التي توجد في ثقب في الشاشة فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
المنافسة تشتعل .. ريملي تقدم هاتف Realme 7i بسعر خرافي
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