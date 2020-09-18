عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

فيما تم استبعاد كلا من :- شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لانتهاء تعاقدهم مع النادي الأهلي، ومحمد محمود وعلي لطفي ومحمود متولي للإصابة، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية وأحمد فتحي للإيقاف.

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة. 
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6-  سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.

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مصر المقاصة فايلر المقاصة الأهلي

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