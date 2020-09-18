زميل "صلاح" الجديد.. كل ما قدمه "ألكانتارا" خلال مسيرته الكروية (أرقام وبطولات)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إسبانيا لتدعيم صفوف الريدز في الموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد المفاوضات التي حدثت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.





وأكد نادي ليفربول في بيان رسمي أن ألكانتارا وقع اليوم على عقود انتقاله رسميًا للريدز، ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مشيرًا إلي أنه عقد "طويل الأمد"، ليصبح الصفقة الثانية للفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أوليمبياكوس اليوناني.





ماذا قدم تياجو ألكانتارا خلال مشواره الكروي؟





بدأ ألكانتارا صاحب الـ29 عاما مسيرته الكروية ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي برشلونة الإسباني وتدرج في الفئات السنية المختلفة بالنادي الكتالوني، ثم لعب ضمن فريق الرديف بالنادي وشارك معه بـ 54 مباراة، وسجل 3 أهداف، بعدها تم تصعيده للفريق الأول عام 2011، وشارك معه في 100 مباراة، سجل 11 هدفا، وصنع 20 هدفا، وحصل على 10 انذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





توج ألكانتارا خلال مشواره مع برشلونة، بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، كما حصل على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.





انضم اللاعب الإسباني لنادي بايرن ميونيخ الألماني في صيف عام 2013 بعد رحيله عن برشلونة، وخاض مع العملاق البافاري 235 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 37 هدفا وحصل على 34 بطاقة صفراء.





وشارك "تياجو" مع بايرن ميونيخ في 150 مباراة ببطولة الدوري الألماني سجل 17 هدفا، وصنع 21 هدفا، وحصل على 22 بطاقة صفراء، بينما لعب 51 مباراة في دوري أبطال أوروبا وساهم في 20 هدفا (سجل 8 أهداف – 12 أسيست)، وحصل على 9 انذارات.





وخاض 27 مباراة مع البايرن في بطولة كأس ألمانيا وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخري، بينما شارك في 5 مباريات بكأس السوبر الألماني وسجل هدف وحيد، ولعب مباراتين بكأس العالم للأندية سجل هدف وصنع آخر.





حصد النجم الإسباني عدد من البطولات رفقة نادي بايرن ميونيخ (7 الدوري الألماني – 4 كأس ألمانيا – 3 كأس السوبر الألماني – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس السوبر الأوروبي – 1 كأس العالم للأندية).





أما على المستوي الدولي مثل "ألكانتارا" مختلف المنتخبات الوطنية الألمانية في جميع الفئات السنية، كما شارك مع منتخب ألمانيا الأول في 39 مباراة دولية، وسجل هدفين وصنع 9 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء.



