اللجنة القضائية تعلن استلام أوراق 232 مرشحا للنواب بالدقهلية

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أعلنت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء احمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود اسماعيل ومحمد واعر، عن إستلام أوراق ٢٣٢ مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات منهم ٢٢٠ في اول ايام فتح باب التقدم علي مستوي المحافظة واليوم تقدم ١٢ مرشح.



وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولي ومقرها قسم اول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.



الدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والردي.



الدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطريه، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي المديد.



تشهد محافظة الدقهلية ١٠ دوائر وتشمل٢٤ قسم ومركز ليصل اجمالي المقاعد في الدقهلية ٢١ مقعد.



وعلي صعيد اخى، كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، توقيع الكشف الطبي علي 43 مرشح تقدموا للكشف الطبي اليوم لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 410 في اليوم السابع.



وطالبت صحة الدقهلية المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف؛ قائلة إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.



الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.



وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.