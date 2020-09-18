عرض قميص مبابي ومضرب نادال في مزاد خيري والحصيلة مفاجأة!

شارك للاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، في مزادا خيريا لأغراض تبرعت بها وجوه رياضية عالمية، من خلال عرض أغراض خاصة بهم وتم بيعها بمبلغ 320 ألف يورو خلال 3 ساعات.





وتم تخصيص إيرادات المزاد، لمؤسسة "Les Etoiles Filantes" الخيرية، التي تساعد الأطفال المصابين بأورام المخ، و تم بيع أكثر من 100 غرض لأساطير رياضية عديدة.



