عرض قميص مبابي ومضرب نادال في مزاد خيري والحصيلة مفاجأة!

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شارك للاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، في مزادا خيريا لأغراض تبرعت بها وجوه رياضية عالمية، من خلال عرض أغراض خاصة بهم وتم بيعها بمبلغ 320 ألف يورو خلال 3 ساعات.

وتم تخصيص إيرادات المزاد،  لمؤسسة "Les Etoiles Filantes" الخيرية، التي تساعد الأطفال المصابين بأورام المخ، و تم بيع أكثر من 100 غرض لأساطير رياضية عديدة.

  وخطف قميص مبابي، الذي ارتداه مع منتخب فرنسا خلال إحدى المباريات، الاضواء خلال المزاد والذي بيع بـ160 ألف يورو لمشتر مجهول عبر الهاتف، وبيع المضرب الخاص بأسطورة التنس الإسبانية، نادال، بمبلغ 7500 يورو.

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نادال مزاد خيري مبابي

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