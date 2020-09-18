مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ألمح عمرو جمال مهاجم الأهلي المصري، المعار إلى طلائع الجيش، إلى إحتمالية عودته للدوري الجنوب أفريقي من جديد، حيث لعب عمرو جمال معارا إلى بيدفيست من الأهلي المصري

وأشار موقع (Kick off) الجنوب إفريقي، إلى تصريحات "جمال" والتي أكد من خلالها  إنه قد يعود قريبا إلى اللعب في جنوب أفريقيا.

وتابع: "استمتعت بالأجواء والتنافسية هناك، حين كنت لاعبا في بيدفيست، وربما أعود قريبا".

ونوه لاعب الأهلي السابق أن مدربه السابق في صفوف بيدفيست جافين هانت، الذي تولى قيادة كايزر تشيفز، مؤكدا أنه مدرب كبير ويستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل رائع.

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كايدر تشيفز عمرو جمال الدوري المصري الأهلي

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