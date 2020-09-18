أول تعليق من ألكانتارا بعد انضمامه إلى ليفربول

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
علق تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول الجديد، على انتقاله إلى الريدز في الدقائق الماضية بشكل رسمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر. 

وقال ألكانتارا في تصريحات صحفية: "الجماهير ليسوا اكثر حماساً مني، والامر لا يتعلق فقط بالكلام انه يتعلق بالافعال، وسأبذل كل ما بوسعي في الملعب لزملائي والنادي والجماهير".

وأضاف: "‏يجب أن أتأقلم مع الفريق بأسرع ما يمكن، وسأساعد الفريق بالامور الدفاعية والهجومية، وأيضًا من الناحية العقلية".

ووقع اللاعب الإسباني مع الريدز في الساعات الماضية بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى موسم 2024 القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول برشلونة باينر ميونيخ ألكانتارا

أخبار تهمك

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ ساعتين و 54 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

منذ أقل من ساعة

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ ساعة و نصف

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يقنع الثنائي الخطير بالبقاء في اليانز آرينا

بايرن ميونخ سعر بيع نجم الفريق

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

3 مراكز يحتاج ليفربول لتدعيمها في الصيف

كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا

ليفربول على بعد خطوة من ضم نجم بايرن ميونخ

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري الجنوب إفريقي

05:29 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟