سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.‏


 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة. 
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6-  سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

رابيد تيست المقاصة الدوري المصري الأهلي

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