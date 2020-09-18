فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأو لكرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي، موقفه من البقاء مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

بقاء فايلر مع النادي الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن المدرب السويسري رينيه فايلر، مستمر مع المارد الأحمر حتى الانتهاء من خوض دورى أبطال إفريقيا، حيث يلاقي الفريق الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لديه طموحات كبيرة بحصد اللقب القارى مع القلعة الحمراء.

وأتم المصدر أن هناك جلسة بين محمود الخطيب، رئيس النادى، مع رينيه فايلر عقب حسم لقب الدورى الممتاز، من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبله خلال الموسم المقبل.

 

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