السودان يعلن استمرار انخفاض مناسيب نهر النيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:54 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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كشفت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، اليوم الجمعة عن استمرار انخفاض مناسيب النيل فى معظم الأحباس، لافتة إلى أن قطاع "الخرطوم - شندى" مازال فى أعلى مستوياته، وأشارت اللجنة فى بيانها اليومى إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد السبت، سيكون فى حدود 590 مليون متر مكعب، بينما يكون وارد العطبراوى فى حدود 155 مليون متر مكعب. 

وتوقعت لجنة الفيضانات ان تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالي‪:‬
قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد انخفاضا فى حدود 2 سم‪.‬
قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد انخفاضا فى حدود 4 سم‪.‬
قطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد استقرارا‪.‬
قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 2 سم‪.‬
قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 7 سم‪.‬
قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقرارا‪.‬
قطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد استقرارا‪.‬
قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد انخفاضا فى حدود 6 سم.

وبحسب لجنة الفيضانات فإن محطة ود مدنى سجلت اليوم 19.55 مترا، ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 19.39 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 مترا ومن المتوقع ان تنخفض غدا 18.46 مترا.

وسجلت الخرطوم اليوم 17.37 مترا ويتوقع أن تستقر غدا فى ذات المنسوب، وسجلت محطة شندى اليوم 18.31 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 18.32، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.74 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 15.55مترا، وسجلت دنقلا اليوم 14.98 مترا وتنخفض غدا إلى 14.91 مترا.

ودعت لجنة الفيضانات فى السودان، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

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