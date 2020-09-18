نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة أحد نجوم ريال مدريد فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بعد الخروج من حسابات زين الدين زيدان.

وطلب لوكا يوفيتش المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد الإسباني الرحيل رسميًا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على فرص للمشاركة بشكل أساسي.

وكان يوفيتش قد خرج رسميًا من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد خلال الموسم الماضي ولم يعتمد عليه الفرنسي بجانب الاصابات التى ضربت اللاعب.

ويذكر أن يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو وكان ميلان الإيطالي أبدي من قبل اهتمام بضمه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفيتش زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يفتح النار على نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

منذ 37 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل .. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (227) قضية جنائية

منذ ساعتين

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مارس.. أقوي الصفقات تقترب من الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. الملكي يتلقي صدمة كبري والصفقة الكبرى على أعتاب الريال

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. تحديد موعد الإعلان عن صفقتي الموسم وزيدان يطلب بيريز بضم نجم ليفربول

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم صفقته الخامسة ويقترب من ضم السادسة وزيدان مصمم على حسم الصفقة الكبري

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

عاجل.. قرار مفاجئ من النائب العام بشأن أحمد حسن وزينب

04:48 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

05:01 م

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟