بعد نچاح "زنزانة7" .. أحمد التهامي يوجه الشكر لجمهوره

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان أحمد التهامي عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "زنزانة 7" .

حيث شارك التهامي مقطع فيديو من الفيلم ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه التهامي الشكر لمتابعيه وكتب : الحمد لله ردود الأفعال مفرحاني ومحستش رد الفعل القوي ده من زمان، شكراً ليكم علي ثقتكم ودعمكم.

فيلم "زنزانة 7" ، يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة  وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

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