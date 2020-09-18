5 ملايين دولار تحسم إنتقال أيوب الكعبي إلى الأهلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات صفقة انتقال المهاجم المغربي أيوب الكعبي إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


تعاقد الأهلي مع الكعبي

وأوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيتفاوض مع أي لاعب أجنبي، من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم الاجتماع باللاعبين أو وكلائهم هناك.


وقال عمر ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، أن النادي الأهلي أتم اتفاقه مع المغربي أيوب الكعبي، للانتقال إلى القلعة الحمراء مطلع الموسم الكروي الجديد.


وتابع عمر أن اللاعب المغربي لديه عدة وكلاء لاعبين، مشيراً إلى أن أمير توفيق قام بإجراء مكالمة مع الكعبي وأحد وكلائه عبر تطبيق "Zoom"، وتم التوصل إلى اتفاق مع المهاجم المغربي بشكل رسمي.


وأتم عمر ربيع أن الأهلي اتفق مع أيوب الكعبي على توقيع عقد مدته ثلاث سنوات، على أن يتم منح اللاعب مليون و500 ألف دولار في الموسم الأول، بينما يتقاضى في الموسم الثاني مليون و700 ألف دولار، بينما في الموسم الثالث يحصل على مليون و900 ألف دولار.

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