شاهد. .سارة الشامي في أحدث ظهور علي إنستجرام

تحرص الفنانة سارة الشامي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.غازلت سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سارة، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ مرتدية توب باللون الأسود ؛ وعلقت علي الصورة قائله :" draft 2020 .وتغزل بها الكثير من محبيها م خلال خاصية التعليقات ومن أبرز تلك التعليقات : قمر يا أجمل سو في العالم.يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.