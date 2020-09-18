شاهد. .سارة الشامي في أحدث ظهور علي إنستجرام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة سارة الشامي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


غازلت سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ مرتدية توب باللون الأسود ؛ وعلقت علي الصورة قائله :" draft 2020 .


وتغزل بها الكثير من محبيها م خلال خاصية التعليقات ومن أبرز تلك التعليقات : قمر يا أجمل سو في العالم.


يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.



View this post on Instagram

2020 drafts 🐬✨✨🦋

A post shared by سارة الشامي - Sarah Elshamy (@sarahelshamyy) on

أخبار تهمك

تفاصيل انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الشناوي يرفض تغريمه ويستأنف على عقوبته

منذ نصف ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

أجايي كلمة السر في حسم صفقة بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

منذ ساعة و نصف

توقيع غرامة مليون ونصف جنيه على محمد الشناوي لهذا السبب

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 14 ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

باريس سان جيرمان يخطف صفقة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

03:02 م

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

03:31 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

12:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي رفض ضم أنيس البدري.. وثلاثي جديد مرشح للرحيل

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟