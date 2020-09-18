شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن مسؤولي القلعة الحمراء يقومون بالفعل بالتفاوض مع عدة لاعبين أجانب خلال الفترة الحالية.


وقال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، يوجد اتصالات مع الثنائي، الجزائري يوسف البلايلي، والمغربي بدر بانون، بالإضافة إلى ثنائي أجنبي آخر".


وواصل:" أن هناك ثلاثة لاعبين محترفين داخل جدران القلعة الحمراء، مهددين بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، دون الإفصاح عن أسمائهم".


وأختتم:" أن أحدهم معار، وقد يستمر خارج النادي، بالإضافة إلى لاعب محترف داخل الفريق حاليا معروف أنه سيرحل، بالإضافة لمحترف آخر، سيتم منحه فرصة أخيرة لاستعادة مستواه".


ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


ويلتقي المارد الأحمر ومصر المقاصة، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، بعد غد السبت، على ستاد القاهرة، ويحتاج المارد الأحمر إلى نقطتين فقط لحسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 72نقطة، حيث شارك في 27 مباراة، حقق الفوز في 23 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، سجل 63 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف.


بينما يتواجد مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، من 27 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 9 وخسر مثلها، سجل لاعبوه 37 هدفاً، واستقبلت شباكه 34 هدفاً.

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