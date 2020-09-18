محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لامتحانات دور ثاني الدبلومات الفنية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استعدادات مديرية التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 20192020، والتي سوف تنطلق غدا السبت، وذلك بـ 23 لجنة امتحانات، مؤكدًا على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بإنتظام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.

جاء ذلك خلال تواصله اليوم بوكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف، والتي أكدت أنها ستقوم صباح غدًا بتفقد عددًا من اللجان، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وأكدت وكيل الوزارة، على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.

وأوضحت "يوسف" أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لإمتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتةً إلى أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

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