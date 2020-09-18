كيليني: رونالدو كان خصما مرعبا في ريال مدريد

أكد جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، أن كريستيانو رونالدو، زميله الحالي، كان خصمًا مخيفًا، عندما كان يلعب في ريال مدريد.

وقال كيليني في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو "رونالدو كان بالتأكيد خصمًا مخيفًا للغاية، ولسوء الحظ جعلني أخسر العديد من المباريات، لأنه كان دائمًا يهز شباك يوفنتوس".

وأضاف "لكن في بعض الأحيان كنا نتغلب عليه، كريستيانو رونالدو قيمة مضافة لليوفي".

وتابع "كنت أظن أنه لن يأتي للسيدة العجوز، أنا سعيد للغاية لأنني قادر على اللعب مع هذا البطل في مسيرتي".

وعن علاقته مع أليجري، أوضح كيليني "ماكس من ليفورنو مثلي، وكان من المدربين الذين أثروا حياتي الكروية كثيرًا، إنه شخص احترمه".