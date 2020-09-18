رئيس نادي هليوبوليس يتقدم بأوراق ترشحه عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر

تقدم عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب ممثلاً لحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر التي يتنافس فيها المرشحون على ثلاثة مقاعد مخصصة لهذه الدائرة.





وترتيبه في كشوف المرشحين رقم (٢) ورمزه الانتخابي (الكتاب).





وأعلن السنباطي، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، خوض انتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.





وقال السنباطي، عبر صفحته: "أهلي وحبايبي وصحابي، لقد توكلت علي الله وترشحت لعضوية مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر عن حزب مستقبل وطن، تأييدكم ومساندتكم هي مساندة الأسرة لأحد أبنائها".





عمرو السنباطي له باع طويل في مجال العمل العام والرياضي وصاحب دور مجتمعي بارز واستطاع االنهوض برؤية جديدة وفكر متطور بنادي هليوبوليس في مقره الرئيسي بمصر الجديدة وفرعه بمدينة الشروق بعد اكتساحه الانتخابات فى ٢٠١٧ ، حيث تم انتخاب السنباطي بأغلبية كبيرة كرئيس لمجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي وكان يعتبر أصغر رئيس للنادي وهو في الخمسين من عمره.

وخلال فترة توليه المنصب خلال 4 سنوات، قاد السنباطي مجلس الإدارة والفرق التنفيذية لتحقيق مزيد من الانجازات. ويتطلع السنباطي إلى مواصلة عمله لخدمة المجتمع في ظل نهضة شاملة تشهدها مصر حاليًا من خلال مجلس النواب.





يذكر أن السنباطي مؤسس نادي سماش للتنس ١٩٩٥ و هو في سن الـ ٢٧ ، وسرعان ما طوره ليصبح أول نادي متخصص في رياضيات التنس والسباحة وكرة القدم في مصر.





وخلال فترة العشرين عاماً من العمل في نادي سماش للتنس، قام السنباطي بالإشراف على تنظيم عدد (2) بطولة أفريقية للتنس عامي 2004 و2006 وعدد (3) مسابقات لكأس ديفيس، وعدد (5) بطولات عربية وعدد (30) بطوله دوليه للناشئين، كما أنه يعتبر أول مدرب محترف في مصر يعتمد من الولايات المتحدة.





وطور السنباطي كذلك وقاد عمليات الاستشارات والإدارة والتشغيل لمرافق الأندية الأخرى (5 أندية في التجمع ومصر الجديدة والسادس من أكتوبر).





عمرو السنباطي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مايو 2003، وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس يونيو 1989.



