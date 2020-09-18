العثور على طفل يمارس أعمال التسول عقب تداول صورته على مواقع التواصل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفل يقوم بممارسة أعمال التسول عقب تداول صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

فقد تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل المعنى وتبين أنه (سن 14 - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين إرتدائه ذات الملابس الرثة التى كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بإستجداء المارة.

وبإستكمال الفحص تبين حضوره يوميًا من محل إقامته وتغيير ملابسه، وإرتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان).. بإستدعائها ومواجهتها إعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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