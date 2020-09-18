عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:54 م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
علي نبوي
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وافق نادي أهلي جدة السعودي على انتقال الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق السعودي إلى النادي الأهلي المصري.


وكشفت تقارير صحفية في الجزائر اليوم الجمعة أن نادي أهلي جدة وافق على انتقال بلايلي لصفوف الأهلي المصري، في ظل رغبة اللاعب بالانضمام للقلعة الحمراء.


وكان حفيظ بلايلي والد اللاعب ووكيله قد أكد في تصريحات خلال الفترة الماضية بأن مفاوضات انضمام نجله إلى الأهلي المصري تسير في الطريق الصحيح.


ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وينضم بلايلي لصفوف الأهلي ليعوض رمضان صبحي الذي انتقل لصفوف بيراميدز.

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