ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم)، بتكوين تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم.. وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



