دي خيا يتصدر قائمة الأعلى أجرًا داخل البريميرليج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تصدر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يوناتيد، قائمة الأعلى أجرا ما بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن دي خيا جاء في الترتيب الأول خلال موسم 2020- 2021، براتب أسبوعي قدره 375 ألف جنيه إسترليني.


بينما جاء ثانيًا الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط الأرسنال، بقيمة راتب سنوي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، في حين حل رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، ثالثًا براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.


بينما جاء الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في المركز الرابع براتب أسبوعي 250 ألف جنيه إسترليني، وخامسا جاء الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال براتب أسبوعي يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني.

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