هالة صدقي تفاجئ جمهورها بصورة مع خالد عجاج بالبحر

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هالة صدقي، برفقة المطرب الشعبي خالد عجاج، وهما بالبحر وعلقت علي الصورة قائلة: "كل يوم لازم أنزل أتمرن وأعوم وممكن ألاقي سمك لكن المرة دي لقيت مصطفى حجاج.. ولقيته منعنع يا منعنع".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.









وكان اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.



