الأهلي يختتم تدريباته ومعسكر مغلق قبل موقعة المقاصة

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام.



ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم عقب التدريب، حيث يعلن السويسري رينيه فايلر تشكيل فريقه لمباراة الفريق الفيومي.



ويبحث الأهلي عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لحسم بطولة الدوري الممتاز رقم 42 بشكل رسمي، حيث يحتاج إلى نقطتين فقط، ويتصدر الترتيب برصيد 72 نقطة.



ويلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.