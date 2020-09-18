بيع 13 محل وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بأكثر من 29 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بإنه تم بيع ١٣ محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة وصيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، مشيراً إلى أن القيمة البيعية للمحال والصيدلية بلغت نحو  ٢٩ مليونا و ١٧٤ ألف جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألف جنيه و١٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول – ألبان - حلاق - دراي كلين - لحوم ودواجن -أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية - صيدلية ) لتلبية احتياجات سكان المدينة، مضيفاً أنه حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الإعلان عن عقد ٥ مزادات لأسواق تجارية ووحدات إدارية سيتم بيعها خلال الـ٣ أشهر القادمة بالمنطقة السادسة ابني بيتك، وجارٍ الإعداد للإعلان عن المزاد السادس والخاص بالسوق التجارية بقطاع" د "خلال شهر من الآن.

أخبار تهمك

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 35 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر