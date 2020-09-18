الطالع الفلكي الجُمعَة 18/9/2020..تَسَوُّقْ نَاجِح!

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
الطالع الفلكي الجُمعَة 18/9/2020
الطالع الفلكي الجُمعَة 18/9/2020
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان.
**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من  16 سبتمبر - 16 أكتوبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.

اليوم 8 تُوت قبطى ، 18 أيلول رُومى ، غُرَّة صَفَر ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى:- إيه ده ؟ الإتنين سعر واحد ؟ هات الكبيرة.(وحيد سيف من فيلم القطار-1986)

*القمر فى الميزان "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*غُرّة شهر صَفر
العرب وبعد ثلاثة أشهر طويلة من الإمتناع عن الحرب - الأشهر الحُرُمْ- يبدأون اليوم فى الإستعداد للخروج من ديارهم على أهْبَةِ الإستعداد لشنّ الحرب على القبائل المجاورة ، لهذا سُمّى الشهر صَفَراً لخلوّ ديارهم منهم أو لأنهم يتركون ديار القبائل الأخرى خاوية صفراً من المَتَاع بعد أن ينتصرو عليهم، ذهب آخرون إلى أن أصل التّسْمِيَة هى أسواق فى اليمن تُسمّى الصّفْريّة.

*القمر فى الميزان يعنى
الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس، كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.

*الفنّانَان الجميلان وحيد سيف وشُرُوق هُما قرينان فلكيّان لبعضهما البعض فكلاهُما وُلد يوم 20 مارس.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: شراء عقار أو أرض قد يثبت ربحيّته لكن تأكّد من مُساواة المدفوع للقيمة الحاليّة، لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ، لاخاب من إستشار.

برج الثور: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن ووالده أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين زوجتك إن وُجد.

برج الجوزاء: الإستماع لنصائح كبار العائلة والتفكيرفي كلامهم مفيد ،حاول تسوية نزاعاتك القضائية إن وُجدت وُديّاً  فالوقت مُناسب بمشيئة الله تَعَالى.

برج السّرطان: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.

برج الأسد: لا تنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أو عقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فغالباً السرعة فى التعاملات النقديّة تشوبها عملية إستغفال أكيدة.

برج العذراء: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.

برج الميزان: أموالك التى حصدتها بشق الأنفس قد تكون مُعرّضة للتبذير على سلع غير ضروريّة، لاتشتَرِ مالا تحتاجه ، قرش توفّره قرش تكسبه.

برج العقرب: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.
 
برج القوس: قم بالعدّ حتى عشرة قبل أن تردّ بخشونة وتجرح شعور إنسان ،لتقل خيراً أو لتسكت.

برج الجدى: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.

برج الدّلو: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.

برج الحوت: المُقابلات المُرتّبة أسريّاً لجمع عريس بعروس عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من الصّدَفْ ،إن كنت متزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجيّة.

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