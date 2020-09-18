ناسا تعلن بدء دورة شمسية جديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن خبراء من وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، عن بدء دورة شمسية جديدة، وفقًا لموقع الوكالة على الإنترنت.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بناءً على نتائج الملاحظات. هكذا، منذ عام 2018، بدأ النشاط الشمسي في الانخفاض، وفي فبراير 2019، انخفض مستوى إشعاع الموجة القصيرة كثيرًا لدرجة أن الأجهزة الأرضية توقفت عن التقاطه.

وفقًا للحسابات، كان الحد الأدنى للنشاط الشمسي في ديسمبر 2019، والآن بدأ النمو، وحسب البيانات الأولية للخبراء، ستكون الدورة الجديدة هادئة تمامًا، لكن لا يمكن استبعاد الانفجارات الشمسية تمامًا.

ومن جانبه، قال فريدريك كليت، مدير مركز البيانات العالمي لمؤشر البقع الشمسية والأرصاد الشمسية الطويلة الأجل: "نحتفظ بسجل مفصل لعدد قليل من النقاط الصغيرة التي تشير إلى بداية دورة جديدة. فقط من خلال تتبع الاتجاهات العامة على مدى عدة أشهر، يمكننا تحديد نقطة التحول بين الدورتين".

ويقترح الباحثون أن الحد الأقصى التالي للدورة الشمسية الجديدة يمكن أن يحدث في يوليو 2025، وبعد ذلك ستصبح الشمس هادئة بحلول عام 2030.

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وكالة ناسا ناسا شمس دورة شمسية جديدة

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