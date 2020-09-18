كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبت الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، في رحيل لاعبه عن قلعة كامب نو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويقصد بها اللاعب البلوجرانا، البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي خاض الموسم الماضي معارًا إلى سيلتا فيجو، قبل العودة لصفوف الفريق الكاتالوني هذا الصيف.


ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فأن اللاعب خرج من قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا، وهذه للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه أمام ناستيك تاراجونا".


وواصل:" قد وجه كومان رسالة مباشرة إلي ألكانتارا، تفيد بأن خارج حساباته، حتي نهاية الموسم".


ويتبقى موسم واحد في عقد رافينيا مع الفريق الكاتالوني، ورغم أنه يجيد في أكثر من مركز بوسط الملعب، إلا أنه أدرك بدوره صعوبة حجز مكان في تشكيلة كومان.


ويبلغ قيمة الشرط الجزائي بقيمة 16 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة لسيلتا فيجو أو إنتر ميلان، في الوقت الراهن، وهما أبرز الفرق المهتمة بضمه.

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