الكشف عن حقيقة مفاوضات التعاون السعودي مع فايلر قبل التعاقد مع كارتيرون

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك. 

وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".

ويذكر أن نادى الزمالك يرغب فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة من أجل تولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق كوميدي من "الدمرداش" على إجراء عملية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ ساعة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

07:10 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

07:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر