مخرج سيب إيدي يعلن إصابته بالكورونا ويحذف الكليب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن المخرج وائل الصديقي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلن وائل مخرج كليب سيب أيدي بأنه قام بحذف فيديو الكليب معلقُا: "أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ.

وأضاف: لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت سيب إيدي من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه تعليقات كثيرة منهم داعين الله له بالشفاء العاجل.

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