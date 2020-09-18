فريدة الشوباشي: السيناريو المستقبلي الوحيد لجماعة الإخوان هو نهايتها (فيديو)

قال الكاتبة فريدة الشوباشي، إن قطر تنفق أموالها على الإرهاب وفقًا لأوامر القوى الكبرى، لافتة إلى أن الدوحة ما هي إلى أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية التي تسعى لضرب الاستقرار في مصر.





وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "ألمواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الجماعة الإرهابية ما هم إلا مجموعة من الفشلة والمجرمين الذي يسعون لنشر الخراب والفوضى، مضيفة أن جميع كروت الجماعة الإرهابية حرقت منذ أن لفظها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.







وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن القبض على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، أدى لظهور الانشقاقات داخل الجماعة الإرهابية بصورة كبيرة، خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن السيناريو المستقبلي الوحيد أمام الجماعة الإرهابية هو نهايتها

