اتحاد الشرطة يتعاقد مع لاعب القومي لمدة موسمين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح مجلس إدارة نادى اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة اللواء حازم الحبروك، في التعاقد مع ممدوح رأفت (بيسا)، هداف فريق القومي، أحدى أندية المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث خلال منافسات للموسم الحالي.

وجاء التعاقد بناء على رغبة الجهاز الفنى للشرطة بقيادة المدير الفني محمود سعيد والمدرب العام سامح السقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر ان بيسا لعب لعدة أندية من قبل ابرزها الحديد والصلب وجاسكو، والانتاج الحربي، والسكة الحديد، ومصر التأمين، والقومي.

ويحتل فريق اتحاد الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة، ويلتقى الشرطة عقب استئناف الدوري، مع فريق مركز شباب بطا فى العاشر من الشهر المقبل خارج ملعبه، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدفين لكلا منهما.

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بيسا القومي

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