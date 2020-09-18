محمد موسى: عزمي مجاهد وحش وفزاعة جماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد موسى إن الكابتن عزمي مجاهد، أسطورة كرة الطائرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر حالة فريدة لن تتكرر كثيرًا في عشق هذا البلد، تزاملنا مع بعض في قناة العاصمة وكان نعم الزميل.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "عزمي مجاهد ذلك الوحش الذي كان يفزع جماعة الإخوان الإرهابية؛ وكان يحمل قلب طفل متسامح متواضع دمه خفيف عشري ولو شفته أول مرة تشعر أنك تعرفه من سنين".

وتابع الإعلامي: "أجي أشوف جماعة الإخوان الإرهابية هي وأبواقهم الإعلامية المغرضة فاردين وصلات الردح والشماتة في موت الكابتن عزمي مجاهد طبعا لازم يعملوا كده لأنه كشف وقاحتهم وعمالتهم وكذبهم لكن الغريب، هو الشماته في الموت ناس كدابة وتجار سفلة، أنتم فاكرين إن محدش هيرد عليكم... لا فوقوا كلنا عزمي مجاهد ومستمرين في كشفكم يا جماعة الأفك والعدوان".

واستطرد: "الكابتن عزمي مجاهد عرفته تقريبًا عام 2000 واشتركنا في عمل معين كان بمحافظة السويس، وكنت الحقيقة لأول مرة أتعامل معاه ودي شهاده أمام ربنا وحضراتكم تفاجئت أنه رجل في منتهي التعاون والتواضع وامتدت معرفتنا ببعض حتي فارق الحياة".

واستكمل: "بعد ما اشتغلت مذيع طلبته يطلع ضيف معايا، وأنا في الفراعين فلبى الطلب وتفاجئت أنه راجل فاهم سياسة كويس جدًا وطلعنا مع بعض في حلقات كتيرة.. تقريبًا في كل القنوات اللي اشتغلت فيها.. وشهادتي في هذا الرجل أنه رجل وطني حب بلده لأخر نفس له في الحياة وكان آخر ظهور له معايا هنا في قناة الحدث في شهر رمضان الماضي ثم مرة أخرى من حوالي شهر ونصف.. وكان يهاجم كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات واستقرار هذا الوطن بكل ضراوة".

واختتم موسى حديثه قائلًا: "لم يكن لعزمي مجاهد أية حسابات غير بلده.. وطني من طراز فريد جرئ في الدفاع عن بلده تعرض لهجوم شديد من إعلام الجماعة الإرهابية المغرض حتى قبل رحيله بأيام ولم يشغله ذلك وكان شغله الشاغل بلده ووطنه وبس، رحم الله الكابتن عزمي مجاهد وخالص عزائي لأسرته ربنا يلهمهم الصبر والسلوان".

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