هل يكون مدرب الزمالك الجديد مصري؟ مرتضى منصور يُجيب









يسعي مجلس إدارة نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق لتدريب التعاون السعودي.





وأكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون





وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية".



