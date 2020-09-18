رقم خرافي.. التعاون السعودي يطلب ثنائي الزمالك بعد التعاقد مع كارتيرون

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون السعودي والسابق لنادي الزمالك، طلب الحصول على خدمات ثنائي الفارس الأبيض، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي التعاون قرر التقدم بعرض مالي قيمته 10 ملايين دولار من أجل التعاقد مع ثنائي الزمالك، مع امكانية زيادة المقابل المادي، إذا ما وافقت الادارة البيضاء على بيع الثنائي.

ويذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي رحل عن تدريب الزمالك منذ ايام لتدريب التعاون السعودي.

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