يستهدف الفقراء.. "مصر للتأمين" تكشف عن مزايا "صندوق استثمار وأمان" (فيديو)

قال طارق خميس، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر للتأمين، إن صندوق "استثمار وأمان" لحماية رأس مال المستثمر يعتمد على وثائق التأمين لها جانبين أحدهما استثماري والآخر تغطية تأمينية.



وأضاف "خميس"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "توفر مصر للتأمين لحملة وثائق الصندوق مزايا تأمينية من خلال وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل ووثيقة تأمين الحوادث الشخصية"



وأشار رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر للتأمين، إلى أن الوثيقة متاحة لكافة المستثمرين من كافة الجهات الاعتبارية من شركات وهيئات وصناديق تأمين خاصة ومعاشات، موضحًا أن الشئون المالية تعني أن أي فرد في المجتمع لديه حسابات مالية مناسبة لظروفه.



وتابع رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر للتأمين، أن وثيقة الاستثمار تبدأ بقيمة 10 جنيهات وتقوم الشركة بتحديد العاملين والمبلغ المستثمر فيه وبالتالي يغطي شريحته، لافتا أنه أول صندوق في السوق المصري يجمع بين مزايا الاستثمار والتأمين، مختتمًا حديثه بقوله "هذا الصندوق يستهدف الوصول للشرائح المهمشة والفقيرة في المجتمع".

