"البحر الأحمر": الأسعار لدينا مثل المحافظات الأخرى (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم رصدوا بعض الشكاوى من السائحين بسبب أصحاب سيارات التاكسي، معلقا: "ممكن سائق التاكسي ممكن يغلس على السائح"، مؤكدا أن سائق التاكسي لا يتجاوز مع السائح، حيث يوجد منظومة أمنية منضبطة بالمحافظة.

وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه في حالة الرواج السياحي بالمحافظة لا نرصد شكاوى بشأن سائقي سيارات التاكسي، مؤكدا أن الأسعار بالمحافظة شأنها شأن أي محافظة، ويوجد مستويات مختلفة.

هذا، وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة  المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، في التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة.

وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ والتي مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات.

حيث شهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إقبال عدد كبير من مرشحين مجلس النواب منذ الصباح الباكر، لإنهاء إجراءات الأوراق المطلوبة.

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