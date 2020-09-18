"مصر للطيران" تكشف كواليس ولادة سيدة على متن إحدى الطائرات (فيديو)

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران، إن يوم الثلاثاء الماضي، وعلى متن الرحلة المغادرة من القاهرة إلى لندن أبلغ طاقم الضيافة قائد الطائرة أن هناك سيدة على وشك الوضع، وفى الوقت كانت الطائرة تحلق فوق الأراضي الألمانية، وتابع: "السيدة التي كانت على وشك الوضع ألمانية".



وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك دفع قائد الطائرة إلى "هبوط اضطراري"، وأثناء التوجه للهبوط بمطار ميونخ بألمانيا وضعت السيدة طفلتها، بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة، وعاونه طاقم الضيافة في ذلك، متابعا: "الحمد الله عملية الولادة تمت بنجاح قبل وصول الطائرة إلى الألمانية بدقائق".



ولفت "زكريا"، إلى أن طاقم الضيافة مدرب على التعامل مع الحالات الطائرة، وهو ما ساعد على نجاح عملية الولادة على متن الطائرة، بالإضافة إلى الطبيب الذي كان بين الركاب، مضيفا: "وبعد ذلك جاءت سيارة إسعاف وأخذت السيدة ومولدتها ومن ثم استكملت الطائرة رحلتها إلى لندن".



إلى ذلك، وضعت شركة مصر للطيران، خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.



ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.