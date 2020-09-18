"مصر للطيران" تكشف كواليس ولادة سيدة على متن إحدى الطائرات (فيديو)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
ولادة طفل على متن طائرة
ولادة طفل على متن طائرة
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران، إن يوم الثلاثاء الماضي، وعلى متن الرحلة المغادرة من القاهرة إلى لندن أبلغ طاقم الضيافة قائد الطائرة أن هناك سيدة على وشك الوضع، وفى الوقت كانت الطائرة تحلق فوق الأراضي الألمانية، وتابع: "السيدة التي كانت على وشك الوضع ألمانية".

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ذلك دفع قائد الطائرة إلى "هبوط اضطراري"، وأثناء التوجه للهبوط بمطار ميونخ بألمانيا وضعت السيدة طفلتها، بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة، وعاونه طاقم الضيافة في ذلك، متابعا: "الحمد الله عملية الولادة تمت بنجاح قبل وصول الطائرة إلى الألمانية بدقائق".

ولفت "زكريا"، إلى أن طاقم الضيافة مدرب على التعامل مع الحالات الطائرة، وهو ما ساعد على نجاح عملية الولادة على متن الطائرة، بالإضافة إلى الطبيب الذي كان بين الركاب، مضيفا: "وبعد ذلك جاءت سيارة إسعاف وأخذت السيدة ومولدتها ومن ثم استكملت الطائرة رحلتها إلى لندن".

إلى ذلك، وضعت شركة مصر للطيران، خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران بوابة الفجر الفجر الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ أقل من ساعة

أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق كوميدي من "الدمرداش" على إجراء عملية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه (فيديو)

منذ 36 دقيقة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تعلن خريطة عودة الرحلات الجوية.. تعرف على التفاصيل

مصر للطيران تعلن عن تسيير ١٤ رحلة دولية

عاجل.. مصر للطيران تعلن استئناف الحركة إلى الكويت

مصر للطيران تكشف عن بدء تسيير 28 رحلة جوية غدًا

اليوم.. مصر للطيران تسير 28 رحلة داخلية وخارجية لنقل 3100 راكب

للمرة الثانية.. وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظم الجودة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

07:10 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

07:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر