بالأسماء.. 3 مرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون

يسعي نادى الزمالك للاتفاق مع مدرب جديد خلال الأيام الحالية بعدما رحل الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة فريق التعاون السعودي فى مفاجأة من العيار الثقيل.





وكشف الإعلامي إسلام صادق أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.





وقال صادق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "جروس وباتشيكو وفيريرا مرشحين لتولي المهمة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".





وأضاف: "لا تزال المفاوضات جارية بين مسؤولي الزمالك وباتشيكو٬ وتم طرح اسم جروس على طاولة المفاوضات اليوم".



